FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Börsenfeiertag in Australien.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.203,25 +0,49% -0,94% Euro-Stoxx-50 3.369,32 -0,44% -10,04% Stoxx-50 3.075,32 -0,36% -9,63% DAX 12.808,53 -0,30% -3,32% FTSE 6.499,20 +0,23% -14,03% CAC 5.173,97 -0,46% -13,45% Nikkei-225 23.178,10 +1,38% -2,02% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,21 0,45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,83 39,55 +0,7% 0,28 -32,3% Brent/ICE 42,79 42,30 +1,2% 0,49 -32,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.694,47 1.685,14 +0,6% +9,34 +11,7% Silber (Spot) 17,62 17,44 +1,0% +0,18 -1,3% Platin (Spot) 833,60 823,05 +1,3% +10,55 -13,6% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,2% -0,01 -9,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der kräftigen Rally der Vorwoche dürfte es am Montag zum Start an der Wall Street allenfalls zu kleineren Gewinnen reichen. Die schrittweise Öffnung der Wirtschaft sorgt einerseits für Zuversicht, doch andererseits bleibt die Furcht vor einer zweiten Pandemiewelle im Raum. "Die Märkte nehmen eine kleine Atempause nach der vergangenen starken Woche", sagt Edward Park von Brooks Macdonald. Auch wenn sich die Marktstimmung verbessert habe und die US-Jobdaten vom Freitag gut ausgefallen seien, dürfte der Weg nach Meinung der Teilnehmer zu einer vollständigen Erholung steinig bleiben, sagt Park. Einige Bundesstaaten berichteten überdies von wieder steigenden Neuinfiziertenzahlen, nachdem die pandemiebedingten Verbote gelockert wurden. Die Aktien von Gilead Sciences zeigen sich beflügelt von Gerüchten über ein Zusammengehen mit Astrazeneca. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat Astrazeneca Gilead im Mai informell kontaktiert, um das Interesse der anderen Seite abzuklopfen. Um mögliche Bedingungen für eine Fusion sei es dabei nicht gegangen. Es wäre die größte Fusion in dem Sektor aller Zeiten. Gilead sei aber derzeit nicht an einem Zusammenschluss mit einem anderen großen Konzern interessiert, sondern wolle sich auf Partnerschaften und kleinere Übernahmen konzentrieren. Für die Aktie geht es um 3,2 Prozent auf 79,21 Dollar nach oben.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen erholen sich von den Tiefs, notieren aber weiter mit kleineren Abgaben. Im Handel ist von einer kleinen Verschnaufpause die Rede. Hauptsächlich handele es sich um Gewinnmitnahmen nach der exorbitanten Rally der Vorwoche. Daneben bremsen neue Konjunkturdaten aus China die Euphorie nach dem US-Arbeitsmarktbericht etwas aus. Schlechte Daten kommen auch aus Deutschland. Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im April im Zuge der Pandemie erneut stark eingebrochen. Für den Autosektor geht es um 1,6 Prozent nach oben. Die Branche profitiert vom deutschen Konjunkturprogramm. Der Öl-Sektor legt um 2,5 Prozent zu, nachdem die OPEC+ weiter auf Disziplin bei der Produktion setzen will. Delivery Hero und Just Eat Takeaway fallen um 2,7 bzw 3,5 Prozent. Sie sollen laut CNBC an dem US-Konkurrenten Grubhub interessiert sein. Unerwarteten Druck gibt es auf die Pharma-Branche, der Sektor büßt 1,2 Prozent ein. Hier gibt es Übernahmefantasie, nach der Astrazeneca laut einem Bloomberg-Bericht einen Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Gilead Sciences ausloten soll. Dies wäre die größte Fusion im Sektor aller Zeiten und damit auch entsprechend teuer. Astrazeneca fallen um 2,3 Prozent. Wirecard verlieren 2 Prozent. Das Unternehmen hat zwar die Jahresziele bestätigt und gilt auch als vergleichsweise günstig bewertet. "Mit der Bafin-Anzeige und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind nun aber lange juristische Auseinandersetzungen zu erwarten", sagt ein Händler. Die Staatsanwaltschaft München I hat nach der Bafin-Anzeige wegen Marktmanipulation ein Verfahren gegen den gesamten Vorstand eingeleitet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.36 Uhr Fr, 17:31 % YTD EUR/USD 1,1282 -0,15% 1,1286 1,1308 +0,6% EUR/JPY 123,39 -0,37% 123,58 124,1125 +1,2% EUR/CHF 1,0867 +0,01% 1,0871 1,09 +0,1% EUR/GBP 0,8921 +0,12% 0,8895 0,8896 +5,4% USD/JPY 109,36 -0,21% 109,49 109,7495 +0,5% GBP/USD 1,2645 -0,31% 1,2694 1,27 -4,6% USD/CNH (Offshore) 7,0675 +0,00% 7,0795 7,0730 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.732,26 +0,26% 9.749,76 9658,5050 +35,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Die Kurse folgten den US-Börsen, wobei die Zugewinne sehr unterschiedlich ausfielen. Die Hoffnung auf eine sogenannte V-förmige Erholung der globalen Wirtschaft war am Freitag befeuert worden von unerwartet positiv ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Für Zuversicht sorgte daneben die Einigung der Opec und ihrer Verbündeten vom Wochenende. In Tokio ging es für den Nikkei-Index um 1,4 Prozent aufwärts. Der Index notiert mittlerweile wieder so hoch wie Ende Februar. Etwas zur positiven Stimmung beigetragen haben könnte, dass das japanische BIP für das erste Quartal nach oben revidiert wurde. Schanghai und Hongkong hinkten hinterher mit nur kleinen Kursgewinnen. In Seoul legte der Kospi ebenfalls nur leicht zu. Gebremst haben dürfte hier, dass die chinesischen Exporte und Importe im Mai nur gemischt ausgefallen sind. Gesucht waren bei den Einzelwerten Aktien aus dem Ölsekto. CNOOC zogen in Hongkong um 2,7 Prozent an, China Oilfield Services um 7,3 Prozent und Zhongman Petroleum & Natural Gas in Schanghai um 3,4 Prozent. In Tokio verteuerten sich Inpex um rund 5 Prozent. Aktien aus dem chinesischen Bekleidungs- und Textilsektor litten laut Marktteilnehmern darunter, dass Peking die Unterstützung für Straßenhändler am Wochenende zurückdrehte und in Großstädten allgemein davon abriet. In engen Grenzen uneinheitlich zeigten sich die Kurse chinesischer Fluggesellschaften, nachdem die USA ein angedrohtes Flugverbot gelockert haben.

CREDIT

Weiter leicht auf Einengungskurs gehen auch am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Der US-Arbeitsmarktbericht habe für Euphorie gesorgt und die Hoffnung auf ein schnelleres Re-Opening der globalen Wirtschaften weiter befeuert. Die Kreditmärkte würden dies nun zunehmend einpreisen, was damit auch das Potenzial für noch weitere Spread-Einengungen begrenze, heißt es von der Commerzbank. Die Messlatte für positive Impulse werde damit immer höher gelegt, gibt Kreditstratege Cem Keltek zu bedenken.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

IPO/Pharma SGP strebt Bewertung von 438 Mio Euro an

Die Pharma SGP Holding SE will bei ihrem bevorstehenden Börsengang auf eine Marktkapitalisierung von bis zu 438 Millionen Euro kommen. Die Aktien für den IPO würden zu je 31,50 Euro bis 36,50 Euro angeboten. Mindestens soll das Unternehmen dabei mit 378 Millionen Euro bewertet werden. Verkauft werden sollen bis zu 9,66 Millionen bestehende Aktien, einschließlich einer Upsize-Option und einer marktüblichen Mehrzuteilungsoption, was einem Streubesitz von bis zu 80,5 Prozent gleichkommt. Gezeichnet werden können die Aktien vom 8. Juni bis zum 18. Juni. Erster Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) soll dann der 19. Juni 2020 sein.

Evotec arbeitet mit US-Partner an HIV-Antikörper

Der Biotechkonzern Evotec hat sich bei der Antikörper-Entwicklung gegen HIV einen Partner gesucht. Die US-Tochter Just - Evotec Biologics arbeitet mit Advanced BioScience Laboratories zusammen, einem globalen Auftragsentwickler und -hersteller. Das Projekt der beiden Unternehmen werde komplett aus Mitteln der US-Regierung finanziert.

Uniper testet neues Batteriesystem zur Frequenzregulierung

Der Energieversorger Uniper will zwei seiner Wasserwerke in Nordschweden mit neuartigen Batterien ausstatten, um besser auf Frequenzschwankungen reagieren zu können. Das System soll noch in diesem Jahr in den Anlagen in Edsele und Lövön installiert und getestet werden.

Tui und Booking.com vereinbaren strategische Partnerschaft

Der Tourisitkkonzern Tui und der Online-Reiseanbieter Booking.com haben eine globale strategische Partnerschaft für den Bereich Touren, Aktivitäten und Ausflüge vereinbart. Diese ermöglicht Booking.com-Kunden, auf das Produktportfolio im Erlebnissegment der Tui und ihrer Online-Tochter Musement direkt zuzugreifen.

Biotest erzielt Studienerfolg mit Zutectra bei Lebertransplantationen

Die Biotest AG hat einen Studienerfolg mit ihrem Medikament Zutectra erzielt. In einer Studie mit Lebertransplantationspatienten zeigte Zutectra eine verbesserte Lebensqualität im Vergleich zu anderen Darreichungsformen, wie das Biotechunternehmen, das auch an einem Medikament gegen Covid-19 arbeitet, mitteilte.

Finanzinvestoren planen Squeeze-Out bei Stada

Die Private-Equity-Gesellschaften Bain und Cinven wollen die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Arzneimittelkonzern Stada ausschließen. Ihre Holding Nidda Healthcare GmbH hält inzwischen 97,7 Prozent an Stada. Die Aktien der verbliebenen Aktionäre sollen nun gegen Gewährung einer angemessen Barabfindung auf die Nidda Healthcare übertragen werden.

Fashion Week zieht von Berlin nach Frankfurt

Aus der Modemesse Berlin Fashion Week wird ab dem kommenden Sommer die Frankfurt Fashion Week. Das teilte der Veranstalter Premium Group am Montag mit. Die hessische Finanzmetropole werde damit "zum neuen Hotspot der internationalen Fashion- und Lifestyleszene", betonte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann.

EZB genehmigt Übernahme von UBI Banca durch Intesa Sanpaolo

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat von der Europäischen Zentralbank (EZB) die Genehmigung zur Übernahme der Mehrheit an der kleineren UBI Banca erhalten. Intesa will mindestens 50 Prozent plus eine Aktie an der UBI und eine indirekte Übernahme einer Kontrollbeteiligung an der IW Bank SpA erwerben.

