ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich kursierender Übernahmespekulationen um Gilead auf "Sell" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Der Medienbericht von einem Übernahmeinteresse der Briten am US-Konkurrenten erscheine auf den ersten Blick sonderbar, da kaum therapeutische und strategische Überlappungen zwischen beiden existierten, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Aber Gilead habe etwas, was Astrazeneca fehle: 24 Milliarden US-Dollar an Liquidität./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

