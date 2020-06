FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich zu Beginn der Woche unter dem Strich kaum von der Stelle bewegt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future für September lag am Montagmittag in etwa auf dem Niveau von Freitagabend. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,29 Prozent.



Etwas Unterstützung erhielten Bundeswertpapiere von der durchwachsenen Aktienmarktstimmung in Europa. Zudem fielen Konjunkturdaten aus Deutschland einmal mehr desaströs aus. Die Industrieproduktion brach im April infolge der Corona-Beschränkungen mit Rekordtempo ein. Der April sei der für die deutsche Wirtschaft schlimmste Monat aller Zeiten gewesen, kommentierte ING-Chefökonom Carsten Brzeski.



Am Nachmittag dürften Anleger Äußerungen von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), im Blick haben. Sie spricht vor dem Europäischen Parlament. Es handelt sich um ihren regelmäßigen Auftritt, bei dem sie den Abgeordneten Rede und Antwort steht./bgf/jkr/jha/

