Die Food-Delivery-Branche ist bekannt für ihren harten Wettbewerb und eine anhaltende Konsolidierung. So will etwa der Fahrdienstvermittler Uber den US-Lieferdienstes Grubhub übernehmen - und könnte bei dem Vorhaben nun Konkurrenz aus Europa bekommen. Laut dem US-Fernsehsender CNBC interessieren sich nun mit Delivery Hero und Just Eat Takeaway.com mindestens zwei europäische Konkurrenten ebenfalls für Grubhub. Beide Unternehmen hätten ihr Interesse an einem Zusammenschluss mit dem US-Lieferdienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...