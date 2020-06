ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe seit der Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal zwar überdurschnittlich um rund 20 Prozent zugelegt, ihre Bewertung liege aber immer noch etwa 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb bleibe das Papier der französischen Großbank ihr "Top Pick"./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 01:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

