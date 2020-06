Die Aktienmärkte erleben weltweit ein starkes Comeback. Auch in anderen Bereichen läuft der Handel wieder rund. Das sind die Gewinner.Nach fünf Verlustjahren hintereinander schien die Deutsche Bank abgeschrieben. Doch 2020 gelang das Comeback - bis das Coronavirus die Rallye jäh unterbrach. Die Zahlen zum ersten Quartal lieferten indes eine dicke Überraschung: Trotz der Belastungen wegen der Pandemie gelang ein kleiner Gewinn und am stärksten legte das Investmentbanking zu. Mit einem Plus beim Vorsteuergewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...