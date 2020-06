Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach der Rallye in der in vergangenen Woche stellt sich natürlich die Frage: Wie geht es diese Woche weiter? Marktexperte Ramon Hack von flatex blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf den DAX und den Nasdaq 100. Ob der DAX im Vergleich zu US-Aktien gerade überzeugend performt und welche Branchen im Moment besonders gefragt sind, mehr dazu in der vollständigen Sendung.