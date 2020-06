Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat die staatseigene Deutsche Bahn AG für die Weitergabe der geplanten Mehrwertsteuersenkung gelobt. Zuvor hatte es Bedenken gegeben, dass die von der Bundesregierung zum 1. Juli geplante Absenkung um drei Prozentpunkt von Firmen und Handel vollständig an Kunden weitergegeben würde.

"Die schnelle Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung in voller Höhe ist ein starkes Signal der Deutschen Bahn: Damit unternimmt sie einen weiteren wichtigen Schritt, um die Bereitschaft zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Corona-Zeiten weiter anzukurbeln", erklärte der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange.

Auch für den Regionalverkehr müssten nun alle Beteiligten an einem Strang ziehen, um die Preisanpassung vorzunehmen. "Wir wollen die klimafreundliche Schiene insgesamt stärken. Mit weiteren kundenfreundlichen Maßnahmen wie der Auslastungsanzeige der Züge in der Bahn-App ist die Deutsche Bahn auf dem richtigen Weg, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen", so Lange.

Die Bundesregierung plant, die Mehrwertsteuer vom 1. Juli bis Ende Dezember auf 16 Prozent von 19 Prozent und den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent. Bislang hat die Bahn das Vorhaben noch nicht offiziell bestätigt.

Die Bahn hat zu Jahresbeginn die Fernverkehrspriese um durchschnittlich 10 Prozent gesenkt, nachdem die Bundesregierung den reduzierten Steuersatz von 7 Prozent für Fahrkarten ab 50 Kilometer eingeführt hatte.

