Mainz (ots) - Bewegende Geschichten und Gäste, die etwas zu sagen haben: Am Donnerstag, 16. Juli 2020, 22.15 Uhr, startet im ZDF die neue Staffel von "dunja hayali". Und das in einer Zeit, die außergewöhnlich ist und viel Gesprächsstoff bietet: Welche Auswirkungen hat die Coronapandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft? Wie ist jeder Einzelne davon betroffen? Driftet die Bevölkerung auseinander oder wächst die Solidarität? Wie reagiert die Politik?Das sind nur einige der möglichen aktuellen Themen - außerdem: Wo steht Deutschland fünf Jahre nach Bundeskanzlerin Angela Merkels Satz: "Wir schaffen das!"? Und was kann gegen Rassismus und Diskriminierung getan werden - hier und überall auf der Welt?Moderatorin Dunja Hayali macht sich vor Ort ein eigenes Bild, trifft Menschen mit ihren Alltagssorgen und lässt sich deren Probleme erklären. Im Studio diskutieren anschließend Betroffene mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft. Zudem gibt es in jeder Folge die Möglichkeit zu einem vertiefenden Eins-zu-eins-Gespräch, bei dem interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, bekannte wie unbekannte, ausführlich interviewt werden.Das ZDF-Talkmagazin mit spannenden Reportagen und kontroversen Gesprächen live aus Berlin - und mit "Herz, Haltung, Hayali" - ist ab dem 16. Juli 2020, fünfmal donnerstags im ZDF zu sehen (16., 23., 30. Juli 2020 und 6. August 2020, um 22.15 Uhr, 13. August 2020, um 22.40 Uhr, sowie in der ZDFmediathek).Die neue Staffel von "dunja hayali" wird wieder von B.vision Media produziert, die Redaktionsleitung im ZDF hat Anna Schilling.