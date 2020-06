Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nicht nur in stürmischen Marktphasen wünschen sich Anleger Investmentlösungen, die in steigenden und fallenden Märkten positive Erträge erzielen können, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Die Makro-Strategie von J.P. Morgan Asset Management habe in den letzten äußerst schwankungsreichen Monaten unter Beweis stellen können, dass sie diesem Anspruch genüge: So habe der JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (ISIN LU0095938881/ WKN 989946) das sehr volatile und herausfordernde erste Quartal mit einer Wertentwicklung von 3,1 Prozent abschließen können. Dank seiner flexiblen Positionierung habe der Fonds jeden Monat in diesem Jahr positiv abgeschlossen und liege seit Jahresbeginn bei einer Wertentwicklung von 5,2 Prozent (jeweils in der Anteilklasse A (acc) - EUR nach laufenden Kosten, Stand: 05.06.2020). ...

