Darum geht's im Video: 00:00 ? Können Dax, Dow & Co weiter zulegen? 02:35 ? Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch- was ist zu erwarten? 04:52 ? #Ölpreis auf 3-Monats-Hoch - was sorgt hier für Schwung? 06:51 ? Wie verläuft der Wochenstart bei Gold? 07:50 ? Welche Werte handeln die Anleger der BNP?