Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Die ostchinesische Stadt Nanjing richtet vom 22. bis 26. Juni die Technologiewoche Nanjing Tech Week 2020 aus, teilte das Organisationskomitee der Veranstaltung mit.Die Nanjing Tech Week trägt das Motto "Stadtinnovationen verstehen" ("Understanding City Innovation") und umschließt virtuelle Ausstellungen von über 460 neuen Technologien, Leuchtturmprojekten, Lösungen für lokale Entwicklungen sowie Videoausstellungen und 25 Webinare.Sämtliche Aktivitäten der einwöchigen Veranstaltung werden virtuell ausgerichtet. So nehmen Wissenschaftler, Unternehmer, Investoren und Banker z. B. aus der Ferne über einen 5G-Videolink an Konferenzen teil. Mittels VR- und AR-Technologien sowie einer speziell eingerichteten Online-Plattform werden lokale Fortschritte in den Bereichen Innovation, internationaler Austausch und regionale Zusammenarbeit präsentiert. Darüber hinaus finden über die Webseite (https://www.nanjingtech.cn (https://www.nanjingtech.cn/)) ein Wettbewerb für Unternehmer und Foren statt, um die Interaktivität zu fördern.Zum 5. Juni hatten sich bereits fast 3.000 Teilnehmer registriert, darunter chinesische und ausländische Wissenschaftler, hochrangige Regierungsbeamte, zuständige Regierungsstellen, Präsidenten von Universitäten und Forschungsinstituten, bekannte Unternehmer und Investoren.Eine zentrale Aktivität der Nanjing Tech Week 2020 ist der Unternehmerwettbewerb, für den durch Roadshows und Bewerbungsverfahren eine Vorauswahl von 100 Kandidaten getroffen wird. Bislang wurden Hunderte von Projekten für die Kategorien Softwareinformationsdienste, Fahrzeuge mit neuartigem Energieantrieb, Biomedizin, KI und integrierte Schaltungen eingereicht. Die Endrunde findet am 25. Juni in Nanjing mit Hangzhou und einer russischen Stadt als virtuelle Veranstaltungsorte statt. Es wird von über eine Millionen Online-Teilnehmern ausgegangen.Links zu angehängten Bildern:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=364866Bildunterschrift: Motto der Nanjing Tech Week "Stadtinnovationen verstehen" ("Understanding City Innovation") Pressekontakt:Herr ZhangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Organizing Committee of Nanjing Tech Week, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135167/4617466