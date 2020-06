Vorstand und Aufsichtsrat haben heute (Montag) beschlossen, der Hauptversammlung am 5. August eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie vorzuschlagen, teilte Palfinger mit. Ursprünglich sollten 0,71 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Die Aktien von Palfinger steigen im Nachmittagshandel an der Wiener Börse 3,67 Prozent auf 22,60 Euro.APA

