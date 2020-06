Eine künstliche Intelligenz generiert Fotos aus Strichzeichnungen. Das mag gruselig klingen, Deep Face Drawing könnte aber einige vernünftige Einsatzzwecke haben. Künstliche Intelligenz könnte in Zukunft dazu beitragen, dass aus einfachen Strichzeichnungen, beispielsweise von Phantombildern im Polizeiumfeld, fotorealistische Gesichtsbilder werden. Forscher der University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS) in Hongkong haben eine Technik vorgestellt, die bei der Umwandlung von Skizzen in Fotos deutlich realistischer sein soll, als dies bisher der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...