TUI sorgt heute auf verschiedenen Eben für Schlagzeilen. Neben der Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Booking.com will der Touristik-Konzern nun auch wartenden Kunden endlich ihr Geld - aufgrund stornierter Reisen - zurückzahlen. Gleichzeitig senkt "S&P Global" den Daumen in Sachen "Bonität. Die Aktie reagiert auf diesen Nachrichtenstrauß positiv. Negativ ist in jedem Fall, dass die amerikanische Rating-Agentur die Kreditwürdigkeit des Reiseveranstalters von "B-" auf "CCC+" heruntergestuft hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...