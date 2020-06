NEW YORK (dpa-AFX) - Eine bekräftige Kaufempfehlung von Goldman Sachs für die Boeing -Aktie hat deren Kurs am Montag weiter nach oben getrieben. Mit einem Aufschlag von 12,6 Prozent setzten sich die Papiere des angezählten Flugzeugherstellers mit großem Abstand an die Spitze des US-Leitindex Dow Jones Industrial . Mit einem auf 238 US-Dollar erhöhten Kursziel attestiert die Bank weiteres Aufwärtspotenzial.



Seit dem Kurstief von Mitte März bei 89 US-Dollar nach einem wochenlangen, von der Corona-Pandemie ausgelösten Crash haben die Papiere mittlerweile fast 60 Prozent dieser Einbußen wieder gut gemacht.



Analyst Noah Poponak von Goldman Sachs sprach von niedrigen Erwartungen der Investoren sowohl hinsichtlich Boeing selbst als auch mit Blick auf die Endabnehmermärkte. Angesichts der Wiederaufnahme der Fertigung des Max 737 rechnet der Experte zudem kurzfristig mit guten Nachrichten zur Wiederzulassung des Fliegers. Auch die Zunahme des globalen Flugverkehrs und stabile Auftragsbücher könnten den Aktienkurs weiter steigen lassen./bek/he

BOEING-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de