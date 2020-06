Wien (www.fondscheck.de) - Ende 2018 hat die US-Fondsgesellschaft Invesco den in New York ansässigen Asset Manager Oppenheimer Funds übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit habe sich Invesco mit einem Schlag in den Billionen-Dollar-Club der weltweit tätigen Investmentgesellschaften katapultiert, das insgesamt verwaltete Fondsvermögen habe zeitweise mehr als 1,2 Billionen US-Dollar erreicht. Aber auch Invesco habe die Coronakrise zugesetzt, wenn auch die verwalteten Assets mit insgesamt 1,1 Billionen US-Dollar nach wie vor 13-stellig seien. Bereits 2019 sei das US-Haus in schweres Fahrwasser geraten, in erster Linie aufgrund von Absatzproblemen in den USA und Großbritannien, zwei für Invesco sehr wichtigen Märkten. ...

