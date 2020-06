Die Wirtschaftsleistung dürfte 2020 um 5,2 Prozent schrumpfen, noch stärker in den Industrienationen und besonders in der Eurozone.Washington - Die globale Wirtschaft wird wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie dieses Jahr nach einer Prognose der Weltbank die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Die globale Wirtschaftsleistung werde um 5,2 Prozent schrumpfen, hiess es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Weltbank. Besonders betroffen seien die Industrieländer, für die insgesamt ein Einbruch...

