FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat in seiner rasanten Erholungsrally eine Verschnaufpause eingelegt. Der deutsche Leitindex büßte am Montag zwischenzeitliche Gewinne ein und schloss 0,22 Prozent tiefer bei 12 819,59 Punkten. Bis zum Mitte Februar erreichten Rekordhoch fehlen aber nur noch knapp 8 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,77 Prozent auf 26 991,10 Punkte nach unten.



Der Dax hat inzwischen einen Großteil des vierwöchigen Corona-Crashs bis Mitte März bereits wieder aufgeholt. Treiber dabei waren Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen sowie Lockerungen in der Corona-Krise.



Das Überschreiten der 200-Tage-Durchschnittslinien in vielen Aktienindizes zeige, dass die Märkte den Crash überwunden haben dürften und die Gefahr eines zweiten Einbruchs gebannt sei, schrieb Anlagestratege Michael Winkler von der St.Galler Kantonalbank Deutschland. Die damit verbundene Hoffnung auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft führe allerdings zu einer deutlichen Überbewertung. Die 200-Tage-Linie ist ein Indikator für den langfristigen Trend am Aktienmarkt./la/he



