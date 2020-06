Von Josh Zumbrun

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung der Weltbank im Jahr 2020 infolge der Pandemie voraussichtlich um etwa 5,2 Prozent schrumpfen und damit einen der schwersten Abschwünge seit 150 Jahren erleben. Noch nie zuvor seien so viele Länder gleichzeitig in eine Rezession eingetreten, nicht einmal während der Großen Depression und den Abschwüngen nach den beiden Weltkriegen, erklärte die Weltbank.

Die Schätzung der Weltbank ist pessimistischer als jene vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Der IWF hatte im April ein Minus von 3,0 Prozent in Aussicht gestellt. Der tiefere Abschwung, den die Weltbank prognostiziert, spiegelt zum Teil das klarere Bild der Auswirkungen wider, die sich seit der IWF-Prognose ergeben haben.

Die halbjährliche Weltwirtschaftsprognose der Weltbank sagt für das kommende Jahr eine Erholung der Weltwirtschaft mit einem Wachstum von 4,2 Prozent voraus. "Wir erwarten eine bescheidenere Erholung im Jahr 2021", sagte Ayhan Kose, der Wirtschaftswissenschaftler, der die Weltwirtschaftsprognose der Weltbank leitet.

In einem begleitenden Bericht, der vorige Woche veröffentlicht wurde, erklärte die Weltbank, dass viele Schwellenländer auch in fünf Jahren noch weit unter ihrem Potenzial operieren werden. Während die wohlhabenden Länder sich wieder öffnen, treten viele Schwellenländer immer noch in eine sich vertiefende Phase der Coronavirus-Krise ein - Brasilien, Russland, Indien und Peru haben in den letzten Wochen einen raschen Anstieg ihrer Fallzahlen erlebt.

Die Weltbank erwartet, dass die US-Wirtschaft im Jahr 2020 um 6,1 Prozent schrumpfen wird, gefolgt von einer Erholung um 4 Prozent im nächsten Jahr. Das BIP des Euroraum wird demnach um 9,1 Prozent fallen, gefolgt von einem Aufschwung um 4,5 Prozent.

China wird eines der wenigen Länder sein, die in diesem Jahr expandieren, erwartet die Weltbank. Sie rechnet mit einem Wachstum von 1,0 Prozent, gefolgt von einem Aufschwung von 6,9 Prozent im Jahr 2021. Selbst Chinas Wirtschaftsleistung würde das schwächste Wachstum seit rund 45 Jahren sein.

