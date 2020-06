Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schliesst 0,53 Prozent niedriger auf 3366,29 Punkten.Paris - Nach den hohen Kursgewinnen der vergangenen Woche ist Europas Aktienmärkten am Montag die Puste ausgegangen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 , der in der ersten Juniwoche noch um fast elf Prozent nach oben geschnellt war, schloss 0,53 Prozent niedriger auf 3366,29 Punkten. Den Anstieg über die Marke von 3400 Punkten verpasste das Börsenbarometer wie schon am Freitag.

Den vollständigen Artikel lesen ...