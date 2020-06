08.06.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) sah nach der Nachricht über Durchsuchungsmaßnahmen Freitag den Kurs kräftig fallen - heute Mittag gab es erst zwei Meldungen beim Bundesanzeiger und es sah so aus, als ob gleicher Weise erhöht, und reduziert wurde, also ein Großteil des Kurseinbruchs wohl durch "normale Verkäufe" verursacht. so schrieben wir noch heute Mittag: "Samlyn Capital LLC. Laut Bundesanzeigermeldung erhöhte er am Freitag seine Shortposition auf 0,96% (von 0,86%). Und möglicherwiese ist ein anderer Hedgefonds in die Parade "gefahren" und hat die niedrigen Kurse zum Ausstieg ...

