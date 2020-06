Gestoppte bzw. gedrehte Serien: VIG -0,74% auf 20,25, davor 5 Tage im Plus (8,4% Zuwachs von 18,82 auf 20,4), AMS -3,99% auf 15,17, davor 4 Tage im Plus (12,86% Zuwachs von 14 auf 15,8), RHI Magnesita -2,04% auf 32,6, davor 4 Tage im Plus (23,26% Zuwachs von 27 auf 33,28), Silber Philharmoniker 1/1 0% auf 23,36, davor 4 Tage im Minus (-3,71% Verlust von 24,26 auf 23,36), CA Immo -0,79% auf 31,55, davor 3 Tage im Plus (5,65% Zuwachs von 30,1 auf 31,8), Semperit -1,17% auf 11,8, davor 3 Tage im Plus (5,66% Zuwachs von 11,3 auf 11,94), Petro Welt Technologies+7,75% auf 2,78, davor 3 Tage im Plus (29,3% Zuwachs von 2,15 auf 2,78). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Kapsch TrafficCom 20,6 (MA100: 20,38, xU, davor 168 Tage unter dem MA100), Flughafen Wien 31 (MA100: 29,27, ...

