FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat die Spitze der Kernmarke neu geordnet. Herbert Diess gibt seine Doppelrolle als Chef des Zwölfmarken-Konzerns und CEO der Kernmarke auf, wie der Wolfsburger Autohersteller mitteilte. Diess, der 2018 zusätzlich zu seiner Rolle als Marken-Chef auch CEO des gesamten VW-Konzerns wurde, erhalte damit mehr Freiraum für seine Aufgaben als Konzernchef. Sein Nachfolger an der Spitze der Kernmarke um Golf und Passat werde Ralf Brandstätter, bisher für das operative Geschäft der Marke verantwortlich.

Ziel sei eine stärkere Fokussierung auf die jeweiligen Aufgaben an der Spitze von Konzern und Marke in der laufenden Transformationsphase der Automobilindustrie, so VW. Der Aufsichtsrat habe die Neubesetzung "zur Kenntnis genommen".

"Ralf Brandstätter gehört zu den erfahrensten Managern des Unternehmens. Er hat bereits in den zurückliegenden zwei Jahren Volkswagen als COO erfolgreich geführt und die Transformation der Marke an entscheidender Stelle mitgestaltet", wird Diess in der Mitteilung zitiert.

June 08, 2020 12:36 ET (16:36 GMT)

