Die kartellrechtliche Bedingung für die Zusammenarbeit zwischen Valneva und Pfizer hinsichtlich Entwicklung des Lyme-Impfstoffes ist erfüllt. Infolgedessen ist die Vereinbarung jetzt wirksam und Valneva erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 130 Mio. USD. Valneva und Pfizer gaben Ende April 2020 ihre Zusammenarbeit bekannt, um Valnevas Impfstoffkandidaten für Lyme-Borreliose VLA15 zu entwickeln und zu vermarkten, der sich derzeit in klinischen Studien der Phase 2 befindet. Valneva hat Anspruch auf Barzahlungen in Höhe von insgesamt 308 Millionen US-Dollar, die sich aus den oben beschriebenen Vorauszahlungen in Höhe von 130 Millionen US-Dollar, Entwicklungsmeilensteinen in Höhe von 35 Millionen US-Dollar und Meilensteinen für die frühe ...

