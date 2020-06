Der scheidende Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, hat die Abwicklung der Corona-Wirtschaftshilfen kritisiert. "Man hat zu lange gewartet, die Abwicklungsbestimmungen waren nicht klar genug. Da hätte man einfach schneller sein können", sagte Kapsch am Montagabend in der "ZIB2" des ORF."Man hat sehr schnell 38 Mrd. Euro angekündigt, aber dann ist irgendwie in der Umsetzung die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...