Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Brent Bowman der nächste Chief Financial Officer des Unternehmens wird. Bowman wird die Rolle des CFO nach einer Übergangszeit von etwa 90 Tagen mit dem derzeitigen CFO Tim Cabral übernehmen, der zuvor seine Absicht angekündigt hatte, in den Ruhestand zu treten und eine neue Rolle als Berater für Veeva zu übernehmen.

"Wir freuen uns sehr, Brent in das Führungsteam aufzunehmen", sagte Peter Gassner, Gründer und CEO von Veeva. "Brent ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Technologiebranche. Am wichtigsten ist, dass Brent unsere Kernprinzipien der Integrität, des Kundenerfolgs und der operativen Exzellenz mit uns teilt."

"Ich möchte Tim für seinen Beitrag für Veeva und unsere Kunden danken. Er war in den letzten 10 Jahren ein großartiger Partner und Freund für mich", sagte Gassner. "Wir werden auch weiterhin von seinen Führungsqualitäten und der operativen Basis profitieren, die er während seiner Zeit in Veeva geschaffen hat."

Bowman bringt mehr als 25 Jahre Unternehmens- und operative Erfahrung in der gesamten Technologiebranche mit, darunter in den Bereichen Software, Hardware, Dienstleistungen und Halbleiter. Er kommt von [24]7.ai zu Veeva, wo er seit 2018 als CFO tätig ist. Im Laufe seiner Karriere hatte Bowman außerdem leitende Finanzpositionen bei Intel, Altera und Sun Microsystems inne, wo er für Finanzplanung und -analyse, M&A, Buchhaltung, SEC-Berichterstattung, interne Revision und Finanzverwaltung zuständig war.

"Ich freue mich, bei Veeva einzusteigen und zu einem Unternehmen beizutragen, das für seinen Kundenerfolg bekannt ist", sagte Bowman. "Es ist eine aufregende Chance, dem Führungsteam von Veeva beizutreten und das langfristige Wachstum des Unternehmens sowie die Mission im Bereich der Biowissenschaften, das menschliche Leben zu verbessern und zu verlängern, zu unterstützen."

