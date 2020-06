KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu SPD/IG Metall:



"Die ehemalige Kohlekumpel- und Stahlarbeiterpartei SPD will künftig für eine nachhaltige Industriepolitik stehen. So gesehen, handeln die neuen Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans konsequent: Sie glauben, dass sie im linksliberalen und ökologisch bewegten Wählermilieu mehr Stimmen gewinnen können, als es in der klassischen Arbeiterschaft noch zu verlieren gibt. Das ist eine hoch riskante Wette. Die Frage ist allerdings auch, ob die SPD überhaupt eine Alternative hat. Arbeitsplätze und Produktionsprozesse müssen nun mal nachhaltig sein, um zukunftsfest zu werden. Mit dem Verbrennungsmotor unterzugehen, kann keine Option sein."/yyzz/DP/he

