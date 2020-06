Der amerikanische Immobilienkonzern Urstadt Biddle Properties (ISIN: US9172862057, NYSE: UBA) zahlt eine Quartalsdividende von 0,07 US-Dollar an die Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Dies ist eine Kürzung um 21 Cents bzw. 75 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Ausschüttung erfolgt am 17. Juli 2020 (Record date: 3. Juli 2020). Insgesamt ist dies die 202. Quartalsdividende in Folge seit 1999. Auf ...

