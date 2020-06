Das Abluft-Tellerventil ComfoValve Luna E überzeugte die internationalen Fachjurys der zwei Design Awards und setzte sich dabei gegen eine starke Konkurrenz von jeweils rund 7.000 Beiträgen aus knapp 60 Teilnehmerländern durch. Die Jurys bewerteten die eingereichten Produkte gleichermaßen hinsichtlich der beiden Charakteristika Funktionalität und Ästhetik. Dabei punktete das Abluft-Tellerventil von Zehnder durch sein ansprechendes und elegant-dezentes Design sowie den hohen Komfort für den Nutzer. Die Auszeichnung mit dem Red Dot Award 2020 und dem iF Design Award 2020 honoriert damit auch die fortwährenden Produktentwicklungen des Raumklimaspezialisten, die sich nah an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren. Dank des perfekt aufeinander abgestimmten Designs bildet das neue Abluft-Tellerventil in Kombination ...

