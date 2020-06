St. Helier, 8. Juni 2020: Caledonia Mining Corporation Plc (das "Unternehmen" oder "Caledonia",(NYSE: CMCL; AIM: CMCL; TSX: CAL - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt bekannt, dass heute bekannt gegeben wurde, dass Mark Learmonth, ein Direktor von Caledonia, 10.000 Depositanteile an Stammaktien des Unternehmens verkauft hat. Herr Learmonth hält nun 139.775 Depositary Interests, was einer Beteiligung von etwa 1,2% des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.Weitere Einzelheiten der Transaktion sind in der untenstehenden Mitteilung aufgeführt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anCaledonia Mining Corporation PlcMark LearmonthMaurice MasonTel: +44 1534 679 802Tel: +44 759 078 1139WH IrlandAdrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RaySwiss Resource Capital AGJochen StaigerTel: +44 207 138 3204www.resource-capital.chinfo@resource-capital.chMELDUNG UND ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE VON TRANSAKTIONEN VON PERSONEN,DIE FÜHRUNGSAUFGABEN WAHRNEHMEN, UND VON PERSONEN, DIE IN ENGER BEZIEHUNG ZU IHNEN STEHENDetaillierte Angaben zu der Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt/naher Angehörigera)NameMark LearmonthGrund für die Thenotifikationa)Position/StatusDirektor und Finanzvorstandb)Erstnotifikation/ÄnderungErstmalige BenachrichtigungDetailsvon Emittent, Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, Auktion Plattform, Auktionator oder Auktionsaufsichta)NameCaledonia Mining Corporation Plcb)LEI21380093ZBI4BFM75Y51Einzelheiten zu der/den Transaktion(en): Abschnitt, der für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen ista)Beschreibung des Finanzinstruments, Art des InstrumentsIdentifizierungs-CodeDepositary-Interessen, die Stammaktien ohne Nennwert repräsentierenJE00BF0XVB15b)Art der TransaktionVerkauf von Wertpapierenc)Preis(e) und Menge(n)Preis(e)Band(e)GBP12.02510,000d)Aggregierte Informationen- Aggregiertes Volumen- Preis10,000GBP12.025e)Datum der Transaktion8. Juni 2020f)Ort der TransaktionAIM der London Stock Exchange plcDie englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.JE00BF0XVB15