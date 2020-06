FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3LL XFRA HK0000504214 CSSC(HK)SHIPPING CO.LTD 0.006 EUR

IWTQ XFRA AT0000746748 ERSTE ST.BIOTEC R01AEO 3.066 EUR

9CK XFRA KYG2122A1094 CHINA KEPEI ED. DL-,00001 0.011 EUR

XQUE XFRA IE00BD4DXB77 X(IE)-DL EM BD Q.WE.2DEOH 1.329 EUR

XUHY XFRA IE00BDR5HM97 X(IE)-USD HIGH YLD C.B.1D 0.751 EUR

