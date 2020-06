ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: Die Arbeitgeber in der Ostschweiz sind am optimistischsten.Zürich / Morges - Wie die aktuellen Ergebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers zeigen, fallen die Beschäftigungsaussichten der Schweizer Arbeitgeber für den Sommer 2020 düster aus. Die Arbeitsmarktprognose für die Schweiz (-8%) bricht im Quartals- und Jahresvergleich ein. Vier von sieben Sektoren und fünf von sieben Regionen verzeichnen die niedrigsten Zahlen in 15 Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...