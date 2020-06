Noch nie kam es mehr auf die Digitalisierung unserer Wirtschaft an. Trotzdem erwischt die Rezession viele Digitalisierer auf dem falschen Fuß. Was also tun, wenn dem Unternehmen die Insolvenz droht? Wie wir uns vor dem Virus schützen können, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Doch wie schützen wir eigentlich uns und unsere Unternehmen vor den wirtschaftlichen Verwerfungen der Coronakrise? Ist die viel diskutierte "zweite Welle" vor allem eine wirtschaftliche? Zeit für einen Blick in den Werkzeugkasten moderner Sanierung. Die Rezession betrifft uns alle Die Verunsicherung ist aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...