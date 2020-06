DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat die Konditionen für ihr Programm zur Vergabe von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen günstiger gestaltet. Sie senkte im Rahmen ihres "Main Street Lending Program" (MSLP) den Mindestkreditbetrag und erhöhte die Kreditobergrenze. Außerdem verlängerte die Notenbank die Darlehenslaufzeiten von vier auf fünf Jahre und ermöglicht es Unternehmen, die Tilgungszahlungen in den ersten zwei Jahren des Darlehens statt im ersten Jahr aufzuschieben. Fed-Chairman Jerome Powell sagte, das Programm solle den Unternehmen dabei helfen, in der Phase, in der der Wirtschaft nach dem Stillstand zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder anläuft, Arbeitskräfte wieder einzustellen. Die im März angekündigte Initiative soll eine Lücke füllen, wo die Hilfsmaßnahmen der Regierung in der Wirtschaftskrise nicht greifen, und sie entwickelt sich zu einem der heikelsten Dinge, die die Fed je getan hat. Die Notenbank hat die Bedingungen vor dem Start des Programms nun zweimal überarbeitet. Die zentrale Herausforderung für die Fed besteht darin, zu vermeiden, dass sie zu einem Abladeplatz für notleidende Kredite wird, ohne die Bedingungen so schwerwiegend zu machen, dass Unternehmen oder Banken die Hilfen nicht in Anspruch nehmen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.227,75 -0,04% Nasdaq-100-Indikation 9.897,00 +0,16% Nikkei-225 23.076,52 -0,44% Hang-Seng-Index 25.201,61 +1,71% Kospi 2.185,31 +0,05% Shanghai-Composite 2.954,02 +0,55% S&P/ASX 200 6.148,50 +2,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die erneut sehr guten Vorgaben der Wall Street werden somit von den Akteuren Asien wieder nicht in ganzer Breite übernommen. In Australien können die Börsianer nach einem Feiertag erst jetzt auf die Kursrally an der Wall Street nach dem überraschend positiv ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht reagieren und treiben den dortigen Index nach oben. In Südkorea belastet die Politik. Für einen Stimmungswechsel sorgte die Nachricht, dass Nordkorea die Kappung sämtlicher Kommunikationskanäle zum "feindlichen" Südkorea angekündigt hat. Der Nikkei-Index - am Vortag noch größter Gewinner der Region - ist nun der größte Verlierer. Er wird gebremst vom deutlich gestiegenen Yen. In Hongkong kann sich der HSI oberhalb der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke festsetzen, was ihm am Vortag noch misslungen war. Händler berichten von steigenden Kursen bei den Autoaktien, nachdem die Mai-Zulassungszahlen wieder eine aufsteigende Tendenz zeigten.

US-NACHBÖRSE

Nach einer Kursverdopplung im regulären Handel schoss die Hertz-Aktie nachbörslich um weitere 23,7 Prozent nach oben auf 6,84 Dollar. Die Aktie des Autoverleihers profitiert seit Tagen massiv von den Hoffnungen auf eine wieder anziehende Nachfrage angesichts der sich mehrenden Signale für eine Wiederbelebung des Reiseverkehrs und Tourismus. Hertz hatte wegen des Einbruch des Geschäfts im Zuge der Abriegelungen wegen der Coronapandemie am 22. Mai Insolvenz erklärt. Damals war der Kurs der Akte auf 56 Cent eingebrochen. Der Kurs des Konkurrenten Avis Budget legte um 2,3 Prozent. Er hat sich seit dem 22. Mai um über 90 Prozent erholt. Coupa Software fielen um 4,6 Prozent. Das Unternehmen hatte Quartalszahlen berichtet, die im Rahmen der Erwartung ausfielen mit einem auf unbereinigter Basis ausgeweiteten Nettoverlust. Die Aktie bringt es seit Jahresbeginn auf ein Plus von über 50 Prozent. Abwärts ging es auch mit dem Kurs von Stitch Fix und zwar um 7,2 Prozent. Der Online-Mode-Ratgeber hatte einen Quartalsverlust von 33,9 Millionen Dollar gemeldet, nach einem kleinen Nettogewinn vor Jahresfrist. Zugleich sank der Umsatz. Beide Kennziffern verfehlten die Erwartungen. Der Tankstellenbetreiber Casey's General Stores steigerte zwar den Gewinn auf 62 von 25 Millionen Dollar, Analysten hatten aber noch mehr erwartet. Die Aktie wurde 4,3 Prozent tiefer gehandelt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.572,44 1,70 461,46 -3,38 S&P-500 3.232,39 1,20 38,46 0,05 Nasdaq-Comp. 9.924,75 1,13 110,66 10,61 Nasdaq-100 9.901,52 0,79 77,13 13,38 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,43 Mrd 1,47 Mrd Gewinner 2.440 2.531 Verlierer 545 450 unverändert 50 57

Sehr fest - Die Euphorie über den überraschend positiv ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie die reichlich vorhandene Liquidität trieben die Kurse weiter nach oben. An der Nasdaq wurden sogar Rekordstände erreicht. Im späten Handel sorgte die Fed für einen zusätzlichen Schub, in dem sie die Kreditbedingungen für ihr Coronaprogram lockerte, um mehr kleinere und mittelgroße Untetrnehmen zu erreichen. Gilead Sciences zeigten sich nicht beflügelt von Gerüchten über ein mögliches Zusammengehen mit Astrazeneca. Für die Aktie ging es um 0,3 Prozent nach oben. Analysten nannten die Spekulationen ziemlich unwahrscheinlich. Die wegen des Debakels mit der 737 Max lange geschmähte Boeing-Aktie war weiter gesucht, weil die Anleger auf eine Wiederbelebung des Luftverkehrs setzen. Der Kurs gewann 12,2 Prozent. Auch andere Aktien aus dem Transport- und Touristiksektor verzeichneten erneut sehr hohe Kursgewinne wegen Lockerungen auf dem Reisemarkt - vor allem in Europa. Der Kurs des insolventen Autovermieters Hertz haussierte weiter, diesmal um 115,2 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 0,4 0,21 -99,0 5 Jahre 0,43 -4,2 0,47 -149,2 7 Jahre 0,68 -2,7 0,71 -156,5 10 Jahre 0,87 -2,8 0,90 -157,3 30 Jahre 1,64 -3,1 1,67 -142,7

Die Anleihekurse legten nach den Rücksetzern der Vorwoche und im Vorfeld der am Dienstag beginnenden zweitägigen Beratungen der US-Notenbank etwas zu. Die Zehnjahresrendite gab 2,3 Basispunkte ab auf 0,88 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1295 +0,0% 1,1292 1,1298 +0,7% EUR/JPY 122,06 -0,3% 122,41 123,69 +0,1% EUR/GBP 0,8881 +0,1% 0,8874 0,8904 +4,9% GBP/USD 1,2720 -0,0% 1,2723 1,2689 -4,0% USD/JPY 108,05 -0,4% 108,43 109,52 -0,6% USD/KRW 1196,19 +0,0% 1195,94 1204,17 +3,6% USD/CNY 7,0721 +0,0% 7,0716 7,0738 +1,6% USD/CNH 7,0685 +0,1% 7,0590 7,0684 +1,5% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,6999 -0,2% 0,7015 0,6985 -0,1% NZD/USD 0,6552 -0,0% 0,6554 0,6523 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.691,76 -0,2% 9.712,51 9.733,01 +34,4%

Der Euro bewegte sich unter Schwankungen seitwärts. Wenig Impulse lieferten die Aussagen von Christine Lagarde. Die EZB-Präsidentin hatte betont, dass die Krisenreaktion der Notenbank "temporär, zielgerichtet und angemessen" sei. Der Rat der EZB sei bereit, alle Instrumente anzupassen und sicherzustellen, dass sich die Inflation auf den Zielwert von knapp 2 Prozent zubewegt. Deutlich nach oben ging es für den Yen zum Dollar. Am frühen Dienstag setzt sich diese Bewegung fort, der Dollar kostet 107,97 Yen, verglichen mit Ständen über 109,50 zur gleichen Vortageszeit.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,47 38,19 +0,7% 0,28 -34,7% Brent/ICE 41,03 40,80 +0,6% 0,23 -34,8%

Der Ölpreis gab deutlich nach, obwohl sich das Erdölkartell Opec und Russland am Wochenende auf eine zeitliche Ausdehnung der Förderkürzungen bis Juli geeinigt hatten. Dies war aber bereits zuvor erwartet worden und hatte die Ölpreise bereits nach oben getrieben. Darüber hinaus lief die Ölförderung auf dem größten Förderfeld in Libyen wieder an. WTI fiel um 3,4 Prozent auf 38,19 Dollar, Brent verlor 3,2 Prozent auf 40,80 Dollar. Im asiatischen Handel am Dienstg steigen die Preise wieder etwas. Marktteilnehmer führen das auch auf Berichte zurück, wonach bewaffnete Kräfte auf ein staatlich kontrolliertes Ölfeld in Libyen eingedrungen sind und von den Arbeitern eine Schließung verlangen. Die Experten von AxiCorp sprechen derweil von Zeichen einer Überhitzung am Ölmarkt, nachdem die Ölpreise zuletzt mit der Einigung der Opec-Staaten auf eine verlängerte Fördersenkung deutlich zugelegt hatten. Nun bedürfe es positiver Impulse seitens der Nachfrage, um die Preise noch weiter steigen zu lassen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.696,96 1.695,45 +0,1% +1,51 +11,8% Silber (Spot) 17,64 17,90 -1,5% -0,26 -1,2% Platin (Spot) 835,95 839,00 -0,4% -3,05 -13,4% Kupfer-Future 2,59 2,57 +1,1% +0,03 -7,8%

Der Goldpreis erholte sich leicht von dem Rückschlag der vergangenen Tage. Die Feinunze legte um 0,7 Prozent zu auf 1.698 Dollar. Teilnehmer sahen zum einen eine technische Gegenbewegung, verwiesen aber auch darauf, dass die umfangreichen Stimuli der Notenbanken für längere Zeit Bestand haben werden. Die Flutung mit billigem Geld stütze den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

KOREA

Nordkorea hat die Kappung sämtlicher Kommunikationskanäle zum "feindlichen" Südkorea angekündigt. Das gemeinsame Verbindungsbüro werde geschlossen. Hintergrund ist eine Aktion südkoreanischer Aktivisten, die Flugblätter mit kritischen Botschaften über die Politik des Nordens über die Grenze geschickt hatten. Bereits vergangene Woche hatte die einflussreiche Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, mit dem Rückzug Pjöngjangs aus einem Militärabkommen mit Südkorea gedroht.

USA/RASSENUNRUHEN

Der bei einem brutalen Polizeieinsatz getötete Afroamerikaner George Floyd wird um 18.00 Uhr MESZ in Houston bestattet. Floyd wird in einer privaten Zeremonie in der Stadt beigesetzt, in der er aufgewachsen war. Bei der Trauerfeier soll unter anderem eine Videobotschaft des designierten Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen US-Demokraten, Joe Biden, abgespielt werden. Floyds gewaltsamer Tod vor zwei Wochen hat zu landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus geführt.

USA/WAHLKAMPF

US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten beginnen. Seit März hatte Trump wegen des Coronavirus auf Großauftritte vor seiner Anhängerschaft verzichtet, die ein Markenzeichen seiner Wahlkämpfe wie auch seiner Präsidentschaft sind.

SAMSUNG

Der Erbe des südkoreanischen Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong, ist vorerst um eine erneute Inhaftierung herumgekommen. Eine Richterin in Seoul lehnte den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Ausstellung eines Haftbefehls gegen den 51-Jährigen ab. Die Ermittler hatten verlangt, Lee wegen des Verdachts auf Gesetzesverstöße bei der Fusion der Samsung-Tochterfirmen Samsung C&T und Cheil Industries im Jahr 2015 in Haft zu nehmen.

