Die Aktie der Bank of China Hong Kong notiert heute fester. Der jüngste Kurs betrug 2,87 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 8 Cent erfreut derzeit die Aktionäre der Bank of China Hong Kong. Gegenwärtig kostet das Papier 2,87 Euro. Zieht man den Hang Seng als Benchmark hinzu, dann liegt das Wertpapier der Bank of China Hong Kong vorn.

