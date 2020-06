Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Datenhighlight dieser Woche wird die US-Notenbanksitzung sein, so die Analysten der Nord LB.Das Federal Open Market Committee berate über die weitere geldpolitische Ausrichtung. Mit Zinsanpassungen sei nicht zu rechnen, nachdem FED-Präsident Jerome Powell dies in den vergangenen Wochen eher ausgeschlossen habe. Auch eine Ankündigung weiterer expansiver Maßnahmen in Form von Ankaufprogrammen sei angesichts des soliden Arbeitsmarktberichts eher unwahrscheinlich. Die Entscheidung werde am Mittwochabend um 20:00 Uhr bekannt gegeben. Powell werde auf der anschließenden Pressekonferenz um 20:30 Uhr den Ausblick erläutern. Wie es weitergehe, hänge von dem Erfolg der Eindämmung von Covid-19 ab: Nur eine Verlangsamung der Ausbreitung könne Lockerungen beim "Lockdown" erlauben, was dann zu einer langsamen Erholung der Wirtschaft führen könne. Während die Stimmungsumfragen im Mai und Juni bereits wieder zulegen würden, dürften die "harten" Daten etwas langsamer folgen. Der US-Arbeitsmarktbericht habe aber gezeigt, dass nicht nur eine Bodenbildung, sondern bereits eine Verbesserung der Lage wieder im Gange sei. Voraussetzung sei, dass die Lockerungsmaßnahmen nicht zu einem Wiederanstieg der Infektionszahlen führen würden. ...

