Stärkster Einbruch der deutschen Exporte seit Jahrzehnten

Die deutschen Ausfuhren sind im April durch die Corona-Krise massiv gefallen. Insgesamt verkauften die Exporteure kalender- und saisonbereinigt 24,0 Prozent weniger in die Welt als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das ist der größte Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im August 1990. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 25,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte sogar um 31,1 Prozent niedriger. Das ist der größte Rückgang seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950.

Deutsche Arbeitskosten steigen in Corona-Krise mit Rekordrate

Die Arbeitskosten in Deutschland sind im ersten Quartal 2020 mit einer Rekordrate gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöhte sich der Arbeitskostenindex kalenderbereinigt um 4,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dies ist die höchste Veränderung, die der Index jemals ausgewiesen hat.

Altmaier warnt vor längerer Mehrwertsteuersenkung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eindringlich vor einer Mehrwertsteuersenkung bis ins kommende Jahr gewarnt. Die Senkung der Mehrwertsteuer müsse Ende des Jahres wieder auslaufen, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Ansonsten wäre die Gefahr sehr groß, dass die Maßnahme verpufft, weil die Menschen dann nicht jetzt investieren, sondern weiter zögern. Dann würde das Konjunkturpaket ins Leere laufen, denn wir brauchen jetzt den Schwung!". Eine solche Maßnahmen-Verlängerung fordern Teile von CSU und SPD.

Altmaier wirbt für EU-Zuschüsse für ärmere Mitgliedstaaten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat dringend an Österreich und die Niederlande appelliert, ihren Widerstand gegen den EU-Wiederaufbaufonds aufzugeben. "Wenn wir den Ländern, die ohnehin schon eine doppelt so hohe Schuldenquote wie wir in Deutschland haben, die Aufnahme neuer Schulden zumuten, wäre der Vertrauensverlust an den Finanzmärkten desaströs", sagte Altmaier der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Darum müssen wir den ärmeren Mitgliedstaaten helfen, ohne dass diese sich zusätzlich neu verschulden müssen."

Zahl der Corona-Infektionen in Griechenland steigt wieder

Kurz vor dem Beginn der Urlaubssaison hat sich die griechische Regierung besorgt über einen Wiederanstieg der Corona-Infektionen gezeigt. Seit Donnerstag wurden 97 neue Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium in Athen mitteilte. Bei fast einem Drittel der Betroffenen handele es sich um Einreisende aus dem Ausland. "Wer denkt, dass wir das Virus los sind, liegt falsch", sagte Katastrophenschutz-Staatssekretär Nikos Hardalias.

WHO sieht weltweite Zuspitzung der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie spitzt sich nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit zu. Während sich die Lage in Europa verbessere, verschlechtere sie sich im weltweiten Maßstab, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer virtuellen Pressekonferenz in Genf. Weltweit wurden bislang rund sieben Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und mehr als 400.000 Todesfälle registriert.

US-Notenbank macht neues Kreditprogramm MSLP günstiger

Die US-Notenbank hat die Konditionen für ihr Programm zur Vergabe von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen günstiger gestaltet. In der Öffentlichkeit wird befürchtet, dass der neue Versuch, den durch das Coronavirus ausgelösten Schock abzumildern, unterdurchschnittliche Ergebnisse zeigen könnte. Die Federal Reserve senkte im Rahmen ihres "Main Street Lending Program" (MSLP) den Mindestkreditbetrag und erhöhte die Kreditobergrenze.

New York lockert nach elf Wochen Corona-Maßnahmen

Nach rund elf Wochen im erzwungenen Corona-Schlaf hat New York mit der vorsichtigen Lockerung der strikten Beschränkungen begonnen. Auf den Baustellen und in den Fabriken der Stadt darf seit Montag wieder gearbeitet werden, Läden dürfen Waren zum Abholen anbieten. Die Metropole war eines der Epizentren des Corona-Ausbruchs in den USA.

Trump will bald wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen auftreten

US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten beginnen. Dies teilte Trumps Kampagnenteam mit, ohne Details zu den geplanten Veranstaltungen zu nennen. Seit März hatte Trump wegen des Coronavirus auf Großauftritte vor seiner Anhängerschaft verzichtet, die ein Markenzeichen seiner Wahlkämpfe wie auch seiner Präsidentschaft sind.

Weißes Haus lehnt Vorschlag der Demokraten zu Polizeireform ab

Eine Gesetzesinitiative der oppositionellen US-Demokraten zur Reform der Polizei ist auf Ablehnung im Weißen Haus gestoßen. Der Vorschlag enthalte einige "Rohrkrepierer", sagte die Sprecherin des US-Präsidialamts, Kayleigh McEnany. Sie nannte insbesondere die darin vorgesehene Erleichterung der Strafverfolgung von Polizisten.

Kaution für Ex-Polizisten in Fall Floyd auf 1 Mio Dollar angesetzt

Im Fall des getöteten Schwarzen George Floyd ist die Kaution für den hauptbeschuldigten Ex-Polizisten Derek Chauvin auf 1 Million Dollar festgelegt worden. Der inhaftierte 44-Jährige wurde am Montag erstmals per Video in einen Gerichtssaal in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota zugeschaltet.

Nordkorea kündigt Kappung von Kommunikationskanälen mit Südkorea an

Nordkorea hat die Kappung sämtlicher Kommunikationskanäle zum "feindlichen" Südkorea angekündigt. Pjöngjang werde "die Verbindungslinie zwischen den Behörden in Nord und Süd vollständig abschneiden", meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Das gemeinsame Verbindungsbüro werde geschlossen.

