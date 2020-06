Hamburg (ots) - Jörg Pilawa startet mit "pilawa-quiz.de (http://www.pilawa-quiz.de)" eine Website, auf der Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen können - ab sofort, kostenlos und rund um die Uhr. "Neuer Tag - neues Quiz", so Jörg Pilawa zu seinem neuen Projekt. "Meine Mitarbeiter hatten die Idee. Jeder Quiz-Fan soll hochwertige und aktuelle Quizze spielen, wann es ihm gerade passt und nicht nur dann, wenn eine Quizshow im Fernsehen läuft. Ich dachte sofort: Das machen wir!"Jede Woche ein neuer ChampionWer sein Allgemeinwissen mit dem von anderen messen möchte, nimmt an "Pilawas Quizliga" teil. Bei diesem "Täglichen Quiz" haben die Spieler zwei Minuten Zeit zur Beantwortung von sieben Fragen. Einmal wöchentlich wird unter allen angemeldeten Spielern ein Champion gekürt. Das Resultat kommentiert Pilawa übrigens höchstpersönlich. "Die Anmeldung ist aber freiwillig", erklärt Jörg Pilawa. Wettkampfmuffel können natürlich auch ohne Anmeldung auf der Seite quizzen.Regelmäßig neue Themen-QuizzeAuf "pilawa-quiz.de (http://www.pilawa-quiz.de)" sind nicht nur die Alleswisser gefordert. Auch Quizzer mit einem Faible für Spezialgebiete kommen hier voll auf ihre Kosten. Bereits jetzt gibt es zum Beispiel Quizze rund um die Themen Kino, Tiere und Beatles. Und natürlich kommen fast täglich neue hinzu. Das Spezialquiz zur "Lindenstraße" übertraf die Erwartungen des Teams. "Die Lindenstraße wurde dichtgemacht - dafür wurde unsere 'Quiz-Bude' förmlich eingerannt", so Pilawa. "Wir geben den Fans das, was sie von uns Profis erwarten: eine echte Herausforderung, exzellente Quizfragen und Aha-Effekte!"Beliebte Spiele-KlassikerÜber Quizze hinaus präsentiert "pilawa-quiz.de (http://www.pilawa-quiz.de)" auch Online-Spiele. Darunter fallen Klassiker wie Sudoku und Solitär. Pilawa verrät: "Mein Favorit ist gerade Schach, das will ich gegen meine Familie nicht spielen, da verliere ich immer." Es wurde bei der Auswahl der Spiele darauf geachtet, möglichst unterschiedliche Interessen zu bedienen und gleichzeitig übersichtlich zu bleiben.Pilawa schöpft aus seiner ErfahrungDass das Interesse am Mitquizzen ungebrochen ist, weiß Pilawa. Seit gut 30 Jahren ist er im Fernsehgeschäft und hat bis heute mehrere tausend Quizshows moderiert. Bereits seit 2014 ist er Gastgeber von "Quizduell im Ersten" und seit 2015 von "Quizduell-Olymp". Hier können Fernsehzuschauer parallel zur Show per App live mitspielen. Die Erweiterung des Quiz-Angebots war somit ein konsequenter Schritt. "Mit dem neuen Angebot wollen wir einfach allen Interessierten die Möglichkeit geben, direkt loszuquizzen, ohne sich eine App zu installieren", so der Moderator. "Es gibt einfach so viele Fragen, die unbedingt noch gestellt werden müssen. Das machen wir jetzt auf pilawa-quiz.de."Jörg Pilawas Produktionsfirma "Herr P." ist in der Speicherstadt Hamburg ansässig. Sie produziert Fernsehshows wie beispielsweise die "NDR Quizshow", die Panel-Show "Kaum zu glauben!" mit Kai Pflaume als Moderator oder "Hätten Sie's gewusst?" für den Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Büro Berlin Medienagentur GbREnno Wiese0172/3811953wiese@bueroberlin.dewww.pilawa-quiz.deOriginal-Content von: Herr P. GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144901/4617887