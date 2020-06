Bengaluru, Indien, und London und Atlanta (ots/PRNewswire) - Microland gab heute seine Aufnahme in die Eliteliste der "Global System Integrators and Management Consultants" von PTC Inc. bekannt, einem Netz aus digitalen Transformationsexperten und Vordenkern der industriellen Innovation. Diese Anerkennung beweist Microlands resoluten Fokus auf den branchenübergreifenden digitalen Wandel."Microlands strategische Beziehung mit PTC hat es uns ermöglicht, die digitale Transformation unserer Kunden für Industrie 4.0 zu beschleunigen. Durch Nutzung der PTC ThingWorx® Plattform konnten wir für mehrere Kunden intelligente, vernetzte, integrierte IoT-Lösungen für den Industriebereich zusammenstellen. Unser IT-OT-Integrationsfachwissen steckt, ebenso wie die industrielle Automations-Suite von PTC, in unseren industriellen IoT-Lösungen, mit der mehr Effizienz und gesteigerte Produktivität machbar werden und die das Erlebnis verbessern und die Betriebsrisiken reduzieren", sagt Manjanath Nayak, Senior Vice President - Leiter von Global Industrial IoT Business bei Microland.Microlands IIoT-Geschäftszweig hat für mehrere Unternehmen den Weg bereitet, um ihre industrielle Prozesstransformation auf beschleunigte Weise umzusetzen. Zu Microlands Angeboten in der IIoT-Servicesparte gehören: 3-Step Accelerator (PoC-geführte Lösungen), Integrated Smart Factory, Industrial Monitoring, Connected Enterprises und Managed Services.Microland arbeitet seit 2017 mit PTC zusammen. Im Laufe dieser drei Jahre gewann die PTC-Microland-Zusammenarbeit mächtig an Rückenwind durch verschiedene, gemeinsam entwickelte Lösungen, die in mehreren Kundensegmenten implementiert werden konnten."Microland hat innovative Denkweisen in der auf unserer Plattform aufbauenden Lösungsentwicklung gezeigt und konnte sich in der anspruchvollsten aller Kundenverbindungen beweisen", sagt Rajkiran Chakkalongara, Abteilungsdirektor und Leiter von IOT/AR Business, PTC, Indien.Microlands industrielle Ingenieure und Software-Engineers liefern in Zusammenarbeit mit Lösungsberatern ambitioniertes IIoT-Systemdenken und Innovation, wobei sie Analytik und künstliche Intelligenz einsetzen, um vorhersehbare Betriebsabläufe zu betreiben und neue Chancen erkennbar zu machen. Hier geht es vorrangig darum, Unternehmen zu befähigen, komplexe industrielle Herausforderungen über IIoT-Systemdenken und eine rapide Prototypentwicklung zu lösen, um schnell einen konstanten Fluss an Erfolgen mit nur minimaler Investition zu erzielen.Ravi Asrani, SVP von Global System Integrators & Management Consulting bei PTC setzt hinzu: "PTC schätzt Microlands Kapazität der Systemintegration in verschiedenen Industriezweigen und seine Fähigkeit, Geschäftsergebnisse von hohem Wert zu liefern. Gemeinsam können wir die Transformationsversprechen des IIoT für die Welt verwirklichen."Der Erfolg dieser Partnerschaft erstreckt sich über mehrere Geo-Regionen und Industriezweige: ein Beispiel dafür ist die erfolgreiche Bereitstellung von intelligenter Fertigung bei TRL Krosaki Refractories, einem der größten Hersteller von feuerfesten Produkten in Indien.Kumar Heramba Narayan Naik, CIO von TRL Krosaki, sagt: "Wir haben ein Modernisierungsprojekt unseres Herstellungswerks in Angriff genommen, bei dem wir industrielle IoT-Lösungen mit dem Ziel einsetzen, die Qualität unserer feuerfesten Ziegelsteine zu verbessern.Für den Erfolg dieses Modernisierungsbestrebens war Microland entscheidend. Mit einem ergebnisorientierten Ansatz konnte Microland uns helfen, das Geschäftsszenario aufzubauen, und machte sich durch starkes Systemintegrationswissen in IT, OT und Analytik verdient. Sie leiteten das Programm der Implementierung von PTC ThingWorx®, was einen betrieblichen Überblick in Echtzeit, digitale Workflows und ein Tracking der Ressourcenleistung ergab, die wiederum eine schnellere Entscheidungsfähigkeit, weniger Betriebsunterbrechungen und ein effizienteres Personal zufolge hatte."Informationen zu MicrolandMicrolands digitales Angebot und "Making Digital Happen" ermöglicht es der Technologie, mehr zu erreichen und weniger störend zu wirken. Wir machen es Unternehmen leichter, die digitale Infrastruktur der nächsten Generation zu übernehmen. Dies bewerkstelligen wir durch unser Fachwissen in den Bereichen der Cloud und den Rechenzentren, Netzwerken, dem digitalen Arbeitsplatz, Cybersicherheit und dem industriellen IoT - durch Gewährleistung, dass der Schritt zum Erfolg vorhersehbar, verlässlich und stabil ist.In der von COVID betroffenen Welt ermöglicht Microland das Digitale für Unternehmen mit einem scharfen Blick auf Dienste, die für unsere Kunden und zukünftigen Kunden noch nie von so großer Bedeutung waren:- Dienste des modernen Arbeitsplatzes: Aktivierung des Home Office über VDI, Desktop-as-a-Service, vereinheitlichtes Endpunktmanagement und die Einführung und Akzeptanz von Zusammenarbeits-Tools- Netzwerkdienste: Unterstützung des "neuen Normalzustands" des Arbeitsumfelds durch das Design, die Bereitstellung und Skalierung von Netzwerkinfrastruktur, einschließlich VPN und software-definierter Einführung von LAN und WAN- Cloud-Dienste: Beschleunigung der digitalen Transformation durch Ermöglichung einer Hybrid-Cloud-Bereitstellung, um geschäftskritische Workloads zu unterstützen und den Fortbestand der Geschäftstätigkeit zu garantieren- Smartes Sicherheits-Betriebszentrum: Rund-um-die-Uhr-Überwachung des Betriebs entlang aller digitalen Punkte in der Transformation, damit die Kunden auf ihrem Weg des weltweiten Wandels Gewissheit haben- Industrielle Sicherheitsdienste: Aufbau robuster Konnektivitätskanäle mit ferngesteuerten Produktionsressourcen und unter Beachtung von Umweltschutzeckwerten zur Steigerung der betrieblichen Sicherheit und Senkung von Risiken und Anfälligkeit Das 1989 registrierte Unternehmen Microland mit Hauptsitz im indischen Bengaluru verfügt über mehr als 4.500 digitale Spezialisten in Niederlassungen und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.microland.com/ThingWorx ist eine eingetragene Marke von PTC Inc. in den USA und anderen Ländern.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/965328/Microland.jpgOriginal-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131364/4617875