Der Vermögensverwalter DWS verschlankt sein Führungsteam und ordnet Sparten neu. Dadurch will die zur Deutschen Bank gehörende Fondsgesellschaft flexibler und schlagkräftiger werden und sich mehr an den Strukturen anderer Vermögensverwalter orientieren, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...