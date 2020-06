Zürich (awp) - Das Bankensoftware-Unternehmen Avaloq hat Olivier Taillard zum Chief Market Officer für die französischsprachige Schweiz ernannt. Der neue Regionalleiter Romandie sei in Genf stationiert und berichte an Mathias Schütz, Länderchef Schweiz und Liechtenstein, teilte Avaloq am Dienstag mit.Taillard verfügt ...

