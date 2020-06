FRANKFURT (Dow Jones)--Gewinnmitnahmen und Umschichtungen sorgen für Minuszeichen zum Handelsstart am Dienstag. Vor allem wegen schwacher Autowerte gibt der DAX 1,0 Prozent ab auf 12.697 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,7 Prozent auf 3.344 Punkte. Nach der fundamental nicht gestützten Rally seien Gewinnmitnahmen nicht überraschend, so ein Händler. Dieser würde sich nicht wundern, wenn der DAX Ende der Woche 1.000 Punkte niedriger stehen würde. Selbst dann, wäre der Markt weiter teuer. Zusätzlich belastend wirkt im DAX auch der Widerstandsbereich um 13.000 Punkte, der zu Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally einlädt.

Übergeordnet stützt weiter die Hoffnung, dass die Weltwirtschaft schneller zur Normalität zurückfindet als bislang erwartet. Auslöser war der deutlich über den Erwartungen ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag. Gestützt wird dies von der ultralockeren Geldpolitik, wo man sich am Donnerstag von der US-Notenbank eine Bestätigung erwartet.

Zudem waren viele Fonds zu skeptisch und unterinvestiert: Die steigenden Kurse zwingen daher immer mehr Anleger in den Markt, die bislang an der Seitenlinie gestanden haben in Erwartung einer stärkeren Korrektur, die allerdings ausgeblieben ist.

Luftfahrt-Sektor wieder gesucht

Wieder gesucht sind Aktien der Fluglinien. Ein Kaufempfehlung durch Goldman Sachs hatte an der Wall Street für einen Kurssprung bei Boeing um über 12 Prozent gesorgt. Die Analysten sind zuversichtlich für eine Normalisierung der Branche.

Dazu kommen weitere Hilfspakete: So steigen Lufthansa gegen den Trend um 1,6 Prozent. Ihre Tochter Austrian Airlines, der österreichische Staat und die Lufthansa hatten sich auf ein Corona-Hilfspaket geeinigt.

Autowerte mit VW im Blick

Kräftige Abgaben gibt es bei Autoaktien: VW und Continental fallen jeweils knapp 4 Prozent, Daimler um 4,1 Prozent und BMW um 3,1 Prozent. Die Branche steht im Blick mit den Plänen zur CO2-Besteuerung. Diese würde vor allem die für die Hersteller hochprofitablen SUVs treffen. Ein Händler zeigte sich hier aber angesichts der Zielgruppe entspannt: "Wer fast 200 Euro für eine Tankfüllung zahlt, stört sich nicht an 1.200 Euro CO2-Steuer für das ganze Jahr".

VW ist zusätzlich mit Personalien im Blick. Nach dem unrunden Start des neuen Golf soll Herbert Diess nur noch das Amt des Konzern-CEO ausüben. Die Rolle des Markenchefs übernimmt Ralf Brandstätter, bisher Leiter des operativen Geschäfts der Kernmarke. Die Aufteilung mache Sinne und sei überfällig, so ein Händler.

Sorgen vor zweiter Corona-Welle drückt Rückversicherer

Rückversicherer stehen etwas unter Druck nach einer Warnung von Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler vor einer zweiten Corona-Welle. Gegenüber dem Handelsblatt sagte er, ein Impfstoff sei keineswegs sicher und könne noch ein, bis zwei Jahre dauern. Der Markt höre genau auf Mumenthaler, da er studierter Molekular-Biologe sei, sagt ein Händler.

Die erwarteten Schäden für Rückversicherer schätze er zudem im Bereich von 50 und 100 Milliarden Dollar ein, was am oberen Rand der Markterwartungen liege. Munich Re im DAX verlieren 2,7 Prozent, Swiss Re geben um 3,5 Prozent nach und Hannover Re liegen 3,2 Prozent im Minus. Allianz geben 2,4 Prozent ab.

Der erzielte Verkaufspreis von 1,5 Milliarden Euro für die rund 10.100 Mobilfunkstandorte durch Telefonica Deutschland liegt im erwarteten Rahmen. Das sorgt für heftige Gewinnmitnahmen von 3,7 Prozent in der Aktie.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.343,61 -0,67 -22,68 -10,72 Stoxx-50 3.082,13 0,14 4,37 -9,43 DAX 12.697,23 -0,95 -122,36 -4,16 MDAX 26.640,00 -1,30 -351,10 -5,91 TecDAX 3.196,64 0,11 3,40 6,03 SDAX 11.915,74 -2,03 -246,33 -4,76 FTSE 6.420,80 -0,80 -51,79 -14,18 CAC 5.137,28 -0,74 -38,23 -14,06 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,33 -0,01 -0,57 US-Zehnjahresrendite 0,82 -0,06 -1,86 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.12 Uhr Mo, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1265 -0,23% 1,1291 1,1294 +0,4% EUR/JPY 121,57 -0,69% 121,91 122,6725 -0,3% EUR/CHF 1,0769 -0,42% 1,0813 1,08 -0,8% EUR/GBP 0,8889 +0,17% 0,8881 0,8901 +5,0% USD/JPY 107,89 -0,50% 108,06 108,6465 -0,8% GBP/USD 1,2673 -0,39% 1,2714 1,27 -4,4% USD/CNH (Offshore) 7,0816 +0,32% 7,0718 7,0608 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.682,51 -0,31% 9.690,76 9678,2550 +34,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,15 38,19 -0,1% -0,04 -35,2% Brent/ICE 40,80 40,80 0% 0,00 -35,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.701,62 1.695,45 +0,4% +6,17 +12,1% Silber (Spot) 17,63 17,90 -1,5% -0,27 -1,2% Platin (Spot) 833,45 839,00 -0,7% -5,55 -13,6% Kupfer-Future 2,57 2,57 +0,3% +0,01 -8,6% ===

