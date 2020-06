London (ots/PRNewswire) - Das globale Investmentunternehmen Cambridge Associates (http://www.cambridgeassociates.com/) (CA) gab heute die Eröffnung eines Büros in München, Deutschland, bekannt, um seinen europäischen Kundenstamm zu unterstützen. Das Büro ist nach London der zweite Standort in Europa und wird von Alex Koriath (https://www.cambridgeassociates.com/people/alex-koriath-cfa/), Head of the European Pension Practice und Regionalleiter für Deutschland, geleitet.Dieser Schritt repräsentiert das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung von Dienstleistungen für aktuelle und zukünftige Kunden in der DACH-Region und in Kontinentaleuropa. Cambridge Associates ist seit mehr als 26 Jahren in Europa präsent und dient als wertbasierter institutioneller Anleger, der sich auf den Aufbau diversifizierter Portfolios für Rentenfonds, Stiftungen, Schenkungen und Familienbüros konzentriert, die langfristig überdurchschnittliche Erträge einbringen."Europa ist seit langem ein wichtiger Markt für das Unternehmen, und wir freuen uns sehr, dass unsere deutsche Niederlassung als die nächste Phase unserer Bemühungen um einen ausgezeichneten Service für Kunden in der gesamten Region eröffnet wird", sagte Christopher Hunter (https://www.cambridgeassociates.com/people/christopher-hunter-cfa/), CEO von CA Limited. "Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage in Europa nach Zugang zu unseren Portfolio-Management-Dienstleistungen und unserem globalen Investitionsnetz, insbesondere in Bezug auf Alternativen und Privatmarktzuordnungen. Mit dem Büro in München sind wir jetzt auch gut aufgestellt, um Kunden in der EU nach der Brexit-Übergangsphase zu bedienen."Diese europäische Expansion folgt auf die Einstellung von Ben Gunnee, Head of Business Development, London, im Mai 2020, was das Engagement des Unternehmens für die Beschleunigung des Geschäftswachstums im Vereinigten Königreich und in Europa weiter unterstreicht.Über Cambridge AssociatesCambridge Associates ist ein globales Investmentunternehmen. Das Unternehmen möchte Rentenpläne, Stiftungen und Schenkungen, Gesundheitssysteme und Privatkunden dabei unterstützen, maßgeschneiderte Investmentportfolios zu implementieren und zu verwalten, um überdurchschnittliche Erträge zu generieren, damit sie ihre Auswirkungen auf die Welt maximieren können. Mit mehr als 45 Jahren institutioneller Investmenterfahrung hat das Unternehmen dabei geholfen, Best Practices für Investitionen zu gestalten und umzusetzen und starke globale Investmentnetzwerke aufzubauen, um überdurchschnittliche Erträge für Kunden zu generieren. Cambridge Associates bietet eine Reihe von Dienstleistungen, einschließlich ausgelagertes CIO, nicht-diskretionäres Portfolio-Management, Personalerweiterung und Mandate für alternative Anlageklassen.Cambridge Associates unterhält Niederlassungen in Boston, Arlington (Virginia), Peking, Dallas, London, München, Menlo Park (Kalifornien), New York, San Francisco, Singapur und Sydney. Cambridge Associates besteht aus sechs globalen Investmentpartnern, die sich alle in gemeinsamem Eigentum und unter gemeinsamer Kontrolle befinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.cambridgeassociates.com (http://www.cambridgeassociates.com/).Pressekontakt:Henrietta DehnProsek Partners im Namen von Cambridge Associatespro-cambridgeuk@prosek.com+44 (0)20 8323 0475Original-Content von: Cambridge Associates, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144941/4617984