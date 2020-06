Die Corona-Warn-App kommt und Huawei hat seine Google-Dienste-freien Smartphone-Modelle nun für sie vorbereitet. Das jüngste Update der HMS-Core-App enthält einen "Contact-Shield", der die Contact-Tracing-Schnittstelle via Bluetooth unterstützt. Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Montag angekündigt, dass die Corona-Warn-App für Deutschland kurz vor ihrer Veröffentlichung steht. Apple hat mit iOS 13.5 iPhones darauf vorbereitet und Google hat ein vorbereitendes Update per Google-Play-Dienste auf Android-Smartphones geschoben. Huawei muss derweil seine Smartphones ohne Google-Dienste wie das P40 Pro (Test) oder Mate 30 und weitere ...

