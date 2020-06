Hamburg (ots) - Das alljährliche Hochfest ihrer Bistumspatrone Kilian, Kolonat und Totnan feiert der Würzburger Bischof Dr. Franz Jung am Sonntag, den 5. Juli 2020 im Kiliansdom. Die Verehrung der im siebten Jahrhundert in Würzburg ermordeten Märtyrer blickt auf eine über tausendjährige Tradition zurück. Bibel TV überträgt das Pontifikalamt zu Ehren der Frankenapostel am 5. Juli ab 10.00 Uhr live aus Würzburg.Erinnert wird dort alljährlich Anfang Juli des irischen Missionsbischofs Kilian, der einst den christlichen Glauben ins Frankenland brachte und um 689 mit seinen Gefährten Kolonat und Totnan den Märtyrertod erlitt. Die Gebeine der drei Frankenapostel wurden im Jahr 788 im Beisein von Karl dem Großen in den über der Fundstelle errichteten Dom überführt. Ihre Häupter werden während des Jahres in einem Bergkristallschrein im Altar des Domes aufbewahrt.Anlässlich des Hochfestes der Frankenapostel findet die feierliche Erhebung dieses Schreins alljährlich im Rahmen eines Festgottesdienstes statt. Am 5. Juli zelebriert dieses Pontifikalamt der Würzburger Bischof Dr. Franz Jung und hält die Predigt zu diesem seit dem 8. Jahrhundert gefeierten Festtag der Frankenapostel. Bibel TV überträgt den feierlichen Gottesdienst live. Die Übertragung bildet den Auftakt für weitere regelmäßige Live-Gottesdienste aus dem Würzburger Dom auf Bibel TV.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD) in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.de (http://www.bibeltv.de)Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4618012