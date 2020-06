Die Oberbank wandelt die Vorzugsaktien in Stammaktien um, wie in der Versammlung der Vorzugsaktionäre beschlossen wurde. Die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien wird mit Eintragung der beschlossenen Satzungsänderung der Oberbank AG im Firmenbuch wirksam. Mit dieser Eintragung im Firmenbuch werden alle stimmrechtslosen Vorzugsaktien im Verhältnis 1:1 in stimmberechtigte Stammaktien der Oberbank AG umgewandelt. Dabei bleibt die Höhe des Grundkapitals der Oberbank AG unverändert. Über weitere Details zur Umwandlung, zur Börsennotierung der umgewandelten Vorzugsaktien an der Wiener Börse sowie des voraussichtlichen Zeitablaufs wird die Oberbank AG zeitgerecht informieren, wie es heißt.

