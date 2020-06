Der legendäre Investor Warren Buffett stand zuletzt in der Kritik, im Corona-Crash nicht zugekauft zu haben. DER AKTIONÄR findet, dass Berkshire Hathaway dennoch kaufenswert bleibt.Pünktlich zum elfjährigen Jubiläum des größten Bullenmarktes in der Geschichte, der mitten in der Finanzkrise im März 2009 seinen Anfang nahm, war es wieder soweit. Viele Investoren rieben sich fassungslos die Augen. Verursacht durch eine Pandemie, die bis heute die globale Wirtschaft in Atem hält, verlor der Dow Jones ...

