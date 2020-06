NEW YORK (IT-Times) - Vroom, eine E-Commerce-Plattform zum Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen, geht an die Börse und hat den Aktien-Emissionspreis hierfür just festgelegt. Am vergangenen Freitag wurde die Preisspanne für den Börsengang von Vroom Inc. (Nasdaq: VRM) von zuvor 15 bis 17 US-Dollar auf 18...

Den vollständigen Artikel lesen ...