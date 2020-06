Taillard bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Banken- und Finanzindustrie mit und war für führende Firmen in einer Vielzahl von Business- und IT-Projekten tätig.Zürich - Avaloq, das Finanztechnologie-Unternehmen mit den Schwerpunkten Kernbankensoftware, Digital Banking und Digital Wealth Management hat Olivier Taillard zum Chief Market Officer für die Westschweiz ernannt. Damit will Avaloq seine Präsenz sowie das Senior Management in der Region stärken, die für das Unternehmen strategisch wichtig ist für die Bereiche Software as a Service (SaaS)...

